Госдеп: Сохранение санкций против РФ было бы мудрым решением АП Трампа

Сохранение санкций против Российской Федерации за её агрессию в Украине было бы мудрым подходом со стороны новой администрации США, который позволил бы удерживать давление на Москву до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Джон Кирби.

"Мы надеемся, что они (новая администрация США – ред.) придут к взвешенному решению не вести дел с Россией как будто ничего не случилось, учитывая продолжение с её стороны (агрессивных – ред.) действий", - ответил Кирби на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о заинтересованности Рекса Тиллерсона в отмене санкций против РФ.

"Мы надеемся, что они проявят мудрость и будут сохранять санкции и давление на Россию. Я не могу говорить о том, что они должны делать, я могу лишь сказать о том, какие действия мы считаем правильными", - отметил Кирби. В этой связи он отметил, что последнее решение американского минфина является очередным подтверждением этого.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что расширение санкций против РФ во вторник не было связано с запланированными в календаре датами.

"Все, что было сделано, связано с деятельностью России в поддержку сепаратистов в Украине и оккупацией Крыма. Вот почему минфин сделал это – из-за действий России, для того, чтобы РФ несла ответственность за нарушение территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул Кирби.

Укринформ