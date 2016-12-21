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В Луганской области произошло ДТП, пострадали военные

Среда, 21 декабря 2016, 00:11

Утром 20 декабря в поселке Варваровка, Кременского района Луганской области произошло ДТП, в котором пострадали четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

 "По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "Mercedes Benz", житель Донецкой области, двигаясь из города Старобельск в направлении города Рубежное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил боковое столкновение с военным автомобилем "УАЗ-3741", под управлением 43-летнего водителя, жителя Днепропетровской области, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "УАЗ-3741" (военнослужащие ВСУ) получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.

Материалы по данному факту ДТП внесены в ЕРДР, открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.

 

Темы: ДТПВооруженные силы
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