В Луганской области произошло ДТП, пострадали военные

Утром 20 декабря в поселке Варваровка, Кременского района Луганской области произошло ДТП, в котором пострадали четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "Mercedes Benz", житель Донецкой области, двигаясь из города Старобельск в направлении города Рубежное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил боковое столкновение с военным автомобилем "УАЗ-3741", под управлением 43-летнего водителя, жителя Днепропетровской области, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "УАЗ-3741" (военнослужащие ВСУ) получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.

Материалы по данному факту ДТП внесены в ЕРДР, открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.