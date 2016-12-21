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Рада вернулась с перерыва, приступила к рассмотрению законопроекта о бюджете

Среда, 21 декабря 2016, 02:56

Верховная Рада вернулась к работе после перерыва.

Народным депутатам раздают проект бюджета. Ожидается, что рассмотрение будет длиться около 45 минут.

В настоящий момент в зале выступает министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщала Экономическая правда, комитет по вопросам бюджета проводил заседание по проекту бюджета на 2017 год за закрытыми дверями.

На заседании комитета, на котором рассматривались поправки в госбюджет, присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк и министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Темы: Верховная Радабюджет
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