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Италия выделит Украине €1 млн гумпомощи

Среда, 21 декабря 2016, 04:28

Италия решила выделить 1 млн евро гуманитарной помощи для пострадавших в зоне конфликта и разминирования Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Италии, передают Українські Новини.

"Италия одобрила экстренный взнос в размере 1 млн евро, разделенный на два пакета финансирования", - сказано в нем.

Так, первоначальный взнос в размере 700 тыс. евро будет выделен в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения для того, чтобы уменьшить воздействие на людей конфликта, который происходит на востоке Украины.

Еще 300 тыс. евро будут выплачены ЮНИСЕФ для финансирования гуманитарного проекта по разминированию.

Темы: Италия
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