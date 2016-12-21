"Стена": на Харьковщине сделали половину, на Луганщине лишь начали

В Харьковской области выполнили уже половину работ по обустройству границы с Российской Федерацией, а на Луганщине такие работы только начали

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко в интервью газете "Голос Украины".

В целом "речь идет об интеллектуальной модели охраны государственной границы Украины", которая позволит и контролировать линию государственной границы он-лайн, и оперативно реагировать в случае нарушения.

"Что касается инженерно-технического обустройства, то мы его осуществляем согласно плану, утвержденному правительством в мае 2015 года", – сказал Назаренко.

"Проект финансируется из государственного бюджета. Сейчас ведутся плановые мероприятия по его выполнению на территории Харьковской и Луганской областей", – отметил он.

"В Харьковской области выполнено уже более 50% работ. В Луганской области работы только начали. А участок отдела "Дергачи" на Харьковщине использовали как полигон для испытания технических новаций, которые сейчас совместно с научными работниками внедряем на нашей границе", – сообщил он.

Глава Пограничной службы проинформировал, что "на сегодняшний день оборудовано 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора".

"Приобрели и уже используем четыре боевых модуля. Оборудовали комплексную систему защиты и контроля государственной границы в большей части Харьковской области", – сказал он.

"После внедрения системы визуально-технического наблюдения на тех участках, которые обустроили -- в частности, на отделе "Дергачи" и соседних, количество нарушений минимизировано", – заявил Назаренко.

При этом он пожаловался, что "финансирование достаточно ограниченное и не позволяет в полном объеме выполнять проект".

"В 2015-м из бюджета при проекте почти 1 миллиард гривен было выделено лишь 400 миллионов. В этом году при проекте 1,200 миллиарда гривен нам выделено только 200 миллионов, на сегодняшний день профинансировано 175 миллионов", – сказал он.

"Также остается неурегулированным вопрос об отводе земельных участков -- так называемых земель обороны вдоль линии государственной границы", – добавил руководитель пограничников.

Алена Рощенко, УП