В САП думают, что Охендовский может сбежать: просят миллион залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена выразить ходатайство в Соломенском райсуде Киева об избрании для председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 тысячи гривен.



Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя САП Владимир Кривенко перед началом судебного заседания в среду, передает "Укринформ".



"Есть у нас такие данные, что (он - ред.) может покинуть пределы Украины. Почему мы и просим выбрать такую меру пресечения", – сказал представитель САП.



Кривенко добавил, что залог размером 1 млн 291 тыс. грн равен сумме полученной Охендовским неправомерной выгоды.



Прокурор также сообщил, что будет просить в суде арестовать имущество председателя ЦИК для обеспечения надлежащих процессуальных обязанностей.