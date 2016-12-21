"Укроборонпром" просит ТI помочь реформироваться

"Укроборонпром" предложил международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International принять участие в реформировании концерна.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".



Указывается, что такое предложение было озвучено в ходе встречи руководства концерна и Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, который был создан "Transparency International-Великобритания" и "Transparency International-Украина".



"Укроборонпром" является основным фактором обороноспособности Украины и сейчас находится в состоянии реформирования. Мы уверены, что найдем общий язык и начнем сотрудничество", - заявил во время встречи сопредседатель комитета бывший глава органа Совета Европы по антикоррупционному мониторингу GRECO Драго Кос.



Отмечается, что комитетом соруководит председатель правления Centre UA Олег Рыбачук.



В состав независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны также входит главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева-Боровик, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, бывший командир Союзного корпуса быстрого реагирования НАТО Тимоти Эванс.



Более о руководстве концерна и то, как в ноябре команда Порошенко завершила расстановку "нужных" кадров на важнейшие должности в сфере оборонно-промышленного комплекса читайте в материале "Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1".



Украинская правда