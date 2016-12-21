МВД отказывается раскрывать имена награжденных оружием в 2015-2016

Министерство внутренних дел не раскрыло имена и фамилии лиц, награжденных именным оружием, в период с 2015 года по февраль 2016 года.

Об этом говорится в предоставленном по решению суда документе МВД, передают Українські новини.

Согласно документу, за указанный период издано 417 приказов о поощрении ведомственным отличием МВД "огнестрельное оружие" 417 человек.

При этом в графе получателя везде значится одно и то же слово "лицо", а в графе тип оружия - "пистолет".

И только в одной графе указаны дата и номер приказа.

Ранее Высший админсуд подтвердил противоправность отказа МВД предоставить перечень награжденных именным оружием лиц в 2014-2015 годах.

Кроме того, министерство внутренних дел отказалось сообщить информацию о наличии у министра внутренних дел Арсена Авакова наградного оружия.