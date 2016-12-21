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Рада увеличила размер командировочных для нардепов

Среда, 21 декабря 2016, 13:31

Верховная Рада увеличила размер суточных выплат для депутатов, которые находятся в командировках за границей до 80 евро по официальному обменному курсу гривни.

Об этом пишет в Facebook депутат фракции "Народный фронт" Андрей Кирш.

Соотвествующая поправка его авторства была учтена в проекте закона №5368 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата, принятый Радой в ночь на 21 декабря.

"Одной из причин голосования "за" стало то, что наконец учтена моя поправка относительно командировочных за рубеж: было до 40€ в сутки в зависимости от минимальной зарплаты, стало – 80€ в сутки без привязки к минимальной", – пишет Кирш.

"Это возмещается без налога и без подтверждения – сверх подтверждённых расходов на транспорт и жильё. Теперь нашим командированным не стыдно ездить за рубеж и не надо платить 18% за питание сверх 40€ в сутки. Я боролся за это около года", – отметил депутат.

Как сообщалось, в "бюджетную" ночь на 21 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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