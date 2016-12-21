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Пусть эта страна горит огнем: Червоненко разозлился, что не станет губернатором

Среда, 21 декабря 2016, 13:57

Бывший губернатор Запорожской области и министр транспорта времен Ющенко Евгений Червоненко считает, что именно он должен победить в конкурсе на должность губернатора Одесской области.

Узнав о своем поражении в конкурсе, Червоненко разозлился, сообщает 24 канал.

"Пусть эта страна горит огнем. Я еще заработаю, раз я ей не нужен", - сказал разгневанный Червоненко, выходя из помещения, где проходил конкурс.

"Говорят не хватает баллов. Я за страну расстроен. Не в этой ситуации определяется, правильно ли знаю законы. Это смешно. Есть юридическая служба, аппарат", - сказал Червоненко.

На вопрос журналистов, на сколько вопросов он ответил, Червоненко сказал: На все. На уточнение, сколько правильных ответов он дал, добавил: "Больше половины".

Как известно, конкурс на должность главы Одесской ОГА закончился во вторник, 20 декабря, победу одержал Максим Степанов, который является директором госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".

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Темы: Одесская область
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