Руководители волынской таможни объяснили, как живут в роскоши при маленьких зарплатах

Заместитель начальника волынской таможни Леонид Негрич задекларировал более 2 миллионов доходов при том, что его семья зарабатывает 65 тысяч гривен в год.

Об этом говорится в сюжете Слідства.інфо.

Негрич пояснил, что часть денег получает от родителей, которые живут за рубежом.

"Происхождение могу объяснить конечно. Я в таможне работаю 7 лет только. До этого я был частным предпринимателем 4 года. Платил налоги, даже оформлял кредиты. Это одно из источников происхождения средств", - рассказал он журналистам.

"Другое, я работал с 17 лет за рубежом. С 21 года в Испании. Также мои родители живут за границей, помогают нам частично. Они уже живут и работают за рубежом с 99 года. Это основной источник поступления средств", - добавил чиновник.

Журналисты также побывали в Бориспольском районе Киевской области, где расположен дом господина Негрича. Возле дома был припаркован люксовый внедорожник "Рейндж Ровер", который не указан в декларации должностного лица.

По словам Негрича, автомобиль принадлежит его маме, а не задекларирован потому, что приобретен был недавно.

"На тот момент, когда я подавал декларацию, мы им не пользовались. Он уже был куплен. В середине или в конце сентября", - заявил таможенник.

Еще один заместитель начальника Волынской таможни - Василий Герман, вместе с семьей владеет десятью земельными участками, домом и двумя квартирами в новостройках.

Жена Германа задекларировала 113 000 долларов. А какое-то третье лицо предоставило волынскому таможеннику джип "Тойота Лендкрузер" стоимостью более миллиона гривен.

Таможенник объяснил, что его жена получила деньги от продажи квартиры.

"Что касается транспортных средств, этим обладает третье лицо, в моем владении не состоит. Ну иногда я пользуюсь этим транспортным средством", - рассказал Герман.

Внимание журналистов также привлек заместитель начальника таможенного поста "Ягодин" Владимир Пинчук.

Он и его семья задекларировали рекордное количество недвижимого имущества: дом на озере Свитязь, 11 земельных участков, 4 магазина, 2 жилых дома и квартиру.

Женщина, которая, скорее всего, является женой Владимира Пинчука, запретила Слідству.інфо снимать рядом с ее домом, угрожая разбить камеру.

Доходы своей семьи сам таможенник объяснил так: "Вам бы надо было декларацию моей жены взять, потому что она у меня более 20 лет предприниматель".

Впрочем, по данным журналистов, очень успешный бизнес жены Пинчука, согласно декларации чиновника, приносит денег еще меньше, чем зарплата самого таможенника.

Еще один заместитель начальника Волынской таможни Александр Щуцкий имеет в своем автопарке Бэнтли континенталь GT, БМВ Х5, Мерседес GL 350.

"Вот выдадите Бэнтли - это действительно мой автомобиль. По поводу Мерседеса - тут такая история очень простая. У меня у товарища был этот Мерседес. У него этот Мерседес по техническим причинам сгорел. Не весь сгорел, давайте правильно, вся часть осталась. То есть машина на ходу, но внутри все сгорело. Он не стал его восстанавливать. Он думал как бы продать. И мы с ним договорились, что он мне его отдает", - заверил таможенник.

Он пообещал даже показать фотографии своего испорченного "Мерседеса", однако так этого и не сделал.

Кроме люксового автопарка, семейство Щуцкого задекларировало квартиру на Подоле в Киеве. Средняя стоимость квадратного метра там стоит около 1,5 тыс долларов. При средней для домов на Воздвиженке квадратуре в 100 кв. м стоимость квартиры легко может достигать четверти миллиона долларов.