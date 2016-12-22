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ГПС предупреждает: На границе с Украиной ФСБ пытается вербовать украинском

Четверг, 22 декабря 2016, 10:31
ГПС предупреждает: На границе с Украиной ФСБ пытается вербовать украинском

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян предостерегает украинцев от поездок в Россию и заявляет, что РФ давит на граждан Украины, а некоторых склоняют к сотрудничеству.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости", - отметил он.

"Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска: лица, которые постоянно пересекают Украинско-российскую границу по частным делам, - имеют родственников в приграничных районах РФ, - владеют автомобилем российской регистрации ", - сообщил он.

Слободян рассказал, что при срабатывании базы "Каскад-Поток", российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

"В ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины", - рассказал он.

"Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона", - добавил он.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)", - добавил Слободян.

Темы: РосcияПограничная служба
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