Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия до сих пор не сообщила, есть ли украинцы среди погибших в Берлине

Четверг, 22 декабря 2016, 16:19

Окончательной информации о том, есть ли украинцы среди погибших в терактах в Берлине до сих пор нет, поскольку идентификации погибших до сих пор.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть высокая вероятность, что среди погибших могут быть Украинцы, но окончательной информации пока нет. Она станет известна после завершения идентификации погибших", - сказал он.

Кирилич уточнил, что оперативный штаб МИД ФРГ сообщит только дипломатические миссии тех стран, чьи граждане пострадали.

Он добавил, что оперативный штаб осуществляет идентификацию не только погибших, но и раненых во время трагедии в Берлине.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно, однако речь может идти о двух погибших украинцах - мужчине и женщине.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ГерманияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: