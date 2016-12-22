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Порошенко поговорил с Меркель о национализации "Приватбанка"

Четверг, 22 декабря 2016, 16:54

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Среди прочего, собеседники обсудили национализацию "Приватбанка".

"Ангела Меркель также отметила смелое и необходимое решение украинской власти по национализации "Приватбанка", – сказано в сообщении.

Также Порошенко выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.

"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он не происходил", – сказал президент.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе, в частности "попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском".

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Также Меркель подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и о завершении всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима.

Темы: ПорошенкоМеркельПриват
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