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Полиция охраны назвала минимальную цену за охрану дома

Пятница, 23 декабря 2016, 09:51

Департамент полиции охраны констатирует, что минимальная цена за охрану дома для граждан составляет 200 гривен в месяц.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил начальник департамента полиции охраны Сергей Будник.

"Это (цена) зависит от наличия линий контроля. Чаще всего устанавливаются две линии контроля, то есть устанавливается прибор и два датчика. Один на двери и один на движение. Установка такой охраны обойдется в 4 500 гривен. Ежемесячная стоимость – от 200 гривен", – сказал он.

При этом, по словам Будника, стоимость охраны дома в Киевской области составляет от 230 гривен в месяц и выше.

Как сообщалось, полиция охраны обеспечивает охрану более 185 тысяч домовладений граждан и 122,6 тысячи других объектов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
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