Путин о досрочных выборах в РФ: "Возможно, но нецелесообразно"

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает нецелесообразными досрочные выборы в своей стране.

Во время большой ежегодной конференции Путина в Москве журналист "Wall Street Journal" спросил, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году.

Российский президент парировал вопросом, в какой стране.

Когда журналист уточнил, что речь об РФ, Путин ответил с улыбкой: "Возможно, но нецелесообразно".

Алена Рощенко, УП