Путин о досрочных выборах в РФ: "Возможно, но нецелесообразно"
Пятница, 23 декабря 2016, 10:48
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает нецелесообразными досрочные выборы в своей стране.
Во время большой ежегодной конференции Путина в Москве журналист "Wall Street Journal" спросил, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году.
Российский президент парировал вопросом, в какой стране.
Когда журналист уточнил, что речь об РФ, Путин ответил с улыбкой: "Возможно, но нецелесообразно".
Алена Рощенко, УП