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Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной "рано или поздно"

Пятница, 23 декабря 2016, 11:14

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на нормализацию российско-украинских отношений "рано или поздно".

Об этом он сказал в пятницу в рамках большой пресс-конференции, отвечая на вопрос аксеновского издания "Крыминформ" о переспективах развития оккупированного полуострова.

"Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно для развития российско-украинских и коммерческих и гуманитарных связей", – сказал Путин.

Как известно, аннексия Крымского полуострова армией РФ началась 20 февраля 2014. В это время на посту президента Украины находился Виктор Янукович.

На военной технике и форме российских военных были заблаговременно замаскированные все тактические знаки.

В марте российские оккупационные власти провели так называемый "референдум", после которого заявили о "присоединении" Крыма к РФ.

Международное сообщество признало такие действия России незаконной аннексией чужой территории.

Валентина Романенко, УП

Темы: ПутинРосcия
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