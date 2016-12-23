Путин увидел в "безвизе" с ЕС риски для самой Украины

Президент России Владимир Путин поддерживает идею безвизового режима для украинцев в Евросоюзе, но усматривает в ней риск нелегальной трудовой миграции из Украины.

Об этом он заявил на итоговой ежегодной пресс-конференции в Москве 23 декабря.

"Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы. Я полностью это поддерживаю", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки.

"Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – вообще анахронизм Холодной войны, и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если Украина, украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу – мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении", – добавил он.

Однако, отметил Путин, "речь идет о возможности предоставления виз без права на работу".

"Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы с Украины в Европу. Конечно, увеличится! У нас в России, только по предварительным данным, работает 3 миллиона украинцев. И если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают чуть больше – конечно, люди даже из России попробуют переместиться туда. Я уже не говорю о желающих переехать туда с Украины работать в Европу", – считает президент РФ.

По его мнению, это будет серьезная нагрузка на рынок труда в Европе и "может быть отрицательным для самой Украины".

"Если не будет дано право на работу – то тогда люди с Украины, приезжающие работать в Европу, будут поставлены изначально в очень унизительное положение: они должны будут работать нелегально – то есть, они будут приезжать, скажем, на 3 месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад на Украину, отмечаться – и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать, что они не будут социально защищены и вообще никак не будут защищены", – заявил Путин.

"Это будет просто такая жесткая эксплуатация. И это будет плохо. Поэтому если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно разрешать и право на работу", – добавил он.

Алена Рощенко, УП