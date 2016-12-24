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На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация - пограничники

Суббота, 24 декабря 2016, 08:52

В пятницу на админгранице с оккупированным Крымом наблюдалась активизация российской авиации.

В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированной полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники информировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сообщили в Госпогранслужбе, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, из которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.

Украинская правда

Темы: Крым
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