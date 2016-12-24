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Боевики обстреляли гуманитарную группу: не дали забрать своего же раненого

Суббота, 24 декабря 2016, 18:58

В зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики в нарушение договоренностей о режиме полного прекращения огня, обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 24 декабря.

"На нас вышли представители военного подразделения, расположенного непосредственно на линии соприкосновения и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего с противоположной стороны (боевика). Наша группа выходила в так называемую нейтральную зону, чтобы забрать тело погибшего и в ближайшее время передать представителям противоположной стороны. Но нас обстреляли, в течение 40 минут ... Стреляли прицельно, но неточно", - сообщил координатор группы Михаил Котелевский.

По его словам, скорее всего, обстрел велся из стрелкового вооружения ПК 7.62 и 5.45.

Также Котелевский добавил, что группа выполнила все условия договоренности.

"Мы вышли все в черных костюмах, на нас были светло-зеленые жилеты. Их пришлось оставить там, чтобы прицельно не стреляли", - добавил он.

Темы: АТОжертвы
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