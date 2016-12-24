Польша требует от РФ записи разговоров с разбившегося под Смоленском самолета

Министерство национальной обороны Польши обратилось к России с требованием передать записи разговоров, зарегистрированных в кабине самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском.

Об этом говорится в коммюнике ведомства, сообщает "Польское радио".

Отмечается, что заявление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря свидетельствует о том, что в распоряжении российской стороны есть содержание разговоров между пилотом и пассажирами, которые не были переданы Польше.

В коммюнике Министерства национальной обороны также отмечено, что в этом тексте представлена абсолютно фальшивая картина хода событий, которые якобы привели к смоленской трагедии, а заявление Путина может свидетельствовать о том, что стенограммы и записи были сфальсифицированы.

"Это стало основной причиной систематического очернения Польши российскими политиками и представление мировому общественному мнению лживой версии трагедии, которая привела к гибели президента Польши и всей национальной элиты", - говорится в сообщении.