Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша требует от РФ записи разговоров с разбившегося под Смоленском самолета

Суббота, 24 декабря 2016, 19:57

Министерство национальной обороны Польши обратилось к России с требованием передать записи разговоров, зарегистрированных в кабине самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском.

Об этом говорится в коммюнике ведомства, сообщает "Польское радио".

Отмечается, что заявление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря свидетельствует о том, что в распоряжении российской стороны есть содержание разговоров между пилотом и пассажирами, которые не были переданы Польше.

В коммюнике Министерства национальной обороны также отмечено, что в этом тексте представлена абсолютно фальшивая картина хода событий, которые якобы привели к смоленской трагедии, а заявление Путина может свидетельствовать о том, что стенограммы и записи были сфальсифицированы.

"Это стало основной причиной систематического очернения Польши российскими политиками и представление мировому общественному мнению лживой версии трагедии, которая привела к гибели президента Польши и всей национальной элиты", - говорится в сообщении.

Темы: ПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Польша
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Последние новости
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: