Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ предупредила Польшу о сносе памятников: отношения между странами ухудшатся

Воскресенье, 25 декабря 2016, 04:37

Россия переживает, что из-за готовящихся поправок к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя", в Польше могут снести российские и советские памятники, вследствие чего отношения между странами ухудшатся.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в заявлении.

В МИД РФ также отметили, что на днях в польском городе Ланьцут начался демонтаж памятника Благодарности советским воинам. Российская сторона заявляет, что никаких консультаций с РФ, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, по этому поводу проведено не было.

Темы: РосcияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Росcия
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
В Харькове прогремели взрывы
Последние новости
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: