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В Германии обещают увеличить число высылаемых мигрантов

Воскресенье, 25 декабря 2016, 06:41

В 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 декабря, передает DW.

По его словам, в 2016 году этот показатель вырос во многом благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. На эти цели предусмотрено дополнительно выделить 40 млн евро.

Он также затронул тему признания безопасными стран Магриба. В этом случае процесс рассмотрения заявок на убежище проходил бы быстрее, в том числе и для тунисцев. Министр напомнил, что признание стран Магриба безопасными блокируют "зеленые".

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине, тунисец Анис Амри, должен был быть депортирован из Германии, однако до этого дело так и не дошло из-за отсутствия необходимых документов. Они были получены властями Германии слишком поздно. 

Кроме того, де Мезьер вновь повторил свое предложение ограничить доступ к социальным выплатам и ускорить депортацию тех мигрантов, личности которых сложно установить и которые не оказывают содействия в этом.

Де Мезьер также заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией, истекающий в феврале 2017 года, будет продлен "на многие месяцы".

Томас де Мезьер напомнил и о том, что немецкие спецслужбы насчитывают около 550 исламистов, угрожающих общественной безопасности.

"Некоторые из них находятся в Сирии, а некоторые в тюрьме", - сказал министр.

По его словам, около 200 человек, представляющих потенциальную угрозу, сейчас живут в Германии. При этом он признал, что с юридической точки зрения невозможно круглосуточно наблюдать за каждым из них.

Темы: Германиямиграция
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