Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело
Движение на станциях киевского метрополитена "Лесная" и "Черниговская" восстановлено.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
В то же время, на месте пожара на "Дарынке" спасатели обнаружили тело женщины.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага.
"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", - сообщила она.
Как известно, ранее из-за пожара на секонд-хенде возле "Дарынка" "Лесная" и "Черниговская" были временно закрыты.
Впоследствии пожар удалось локализовать.
Украинская правда