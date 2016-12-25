МИД просит украинцев в Аугсбурге быть бдительными

Граждан Украины, проживающих в г.Аугсбург (Германия) просят быть бдительными и прислушиваться к советам и требованиям правоохранительных органов Германии в связи с эвакуацией из деактивации авиационной бомбы.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины 25 декабря.

"Просим граждан Украины быть бдительными и прислушиваться к советам и требованиям правоохранительных органов Германии, которые обнародуются по официальным каналам из-за эвакуации центральных районов города в связи с деактивацией авиационной бомбы времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В экстремальных случаях гражданам рекомендуется звонить на "горячую линию" консульства по номеру +491605121642.

Как известно, авиабомбу весом 1,8 тонн обнаружили в центре Аугсбурга во вторник во время строительных работ. Обезвреживание бомбы решили провести в воскресенье.

25 декабря 54 тыс. жителей города были эвакуированы.