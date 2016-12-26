Гройсман думает, что новый госбюджет продлит дни жизни украинцев

Правительство переходит к выполнению важнейшего финансового документа страны на будущий год.



Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с президентом Петром Порошенко, во время которой глава государства подписал закон о госбюджете на 2017 год, передает "Правительственный портал".



"Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017, год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста", – заявил Гройсман.



По словам премьера, в бюджете на 2017 год предусматривается рост экономики, а также в частности реализация масштабных проектов.



По мнению Гройсмана, запланированные меры для обеспечения лекарствами украинских граждан позволят "создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели".



"Сразу после подписания закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" правительство переходит к его выполнению", – отмечает пресс-служба Кабмина.



В то же время премьер-министр отметил, что Кабинету министров еще предстоит принять ряд решений.



Украинская правда