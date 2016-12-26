Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман думает, что новый госбюджет продлит дни жизни украинцев

Понедельник, 26 декабря 2016, 19:08

Правительство переходит к выполнению важнейшего финансового документа страны на будущий год.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с президентом Петром Порошенко, во время которой глава государства подписал закон о госбюджете на 2017 год, передает "Правительственный портал".

"Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017, год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста", – заявил Гройсман.

По словам премьера, в бюджете на 2017 год предусматривается рост экономики, а также в частности реализация масштабных проектов.

По мнению Гройсмана, запланированные меры для обеспечения лекарствами украинских граждан позволят "создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели".

"Сразу после подписания закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" правительство переходит к его выполнению", – отмечает пресс-служба Кабмина.

В то же время премьер-министр отметил, что Кабинету министров еще предстоит принять ряд решений.

Украинская правда

Темы: бюджетКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
бюджет
Арахамия предупредил регионы относительно закупок: Барабаны не приближают победу
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: