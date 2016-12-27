Киевский апелляционный хозсуд назначил на 18 января рассмотрение жалобы компании "Газпром" на решение суда, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о взыскании с российской компании 172 млрд гривен штрафа и пени.

Об этом Украинским Новостям сообщили в информационной справке суда.

Слушания по делу запланированы на 9:40.

Жалобу "Газпрома" на штраф за монополизм рассмотрят 18 января. Апелляция будет рассматриваться коллегией судей под председательством Каролины Тарасенко.

Как известно, 22 января Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая.

12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября.

5 декабря Хозяйственный суд Киева удовлетворили иск Антимонопольного комитета Украины и решил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени (6,5 млрд долларов по текущему курсу НБУ).

Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.