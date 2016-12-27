Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жалобу "Газпрома" на штраф за монополизм рассмотрят 18 января

Вторник, 27 декабря 2016, 08:30

Киевский апелляционный хозсуд назначил на 18 января рассмотрение жалобы компании "Газпром" на решение суда, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о взыскании с российской компании 172 млрд гривен штрафа и пени.

Об этом Украинским Новостям сообщили в информационной справке суда.

Слушания по делу запланированы на 9:40.

Жалобу "Газпрома" на штраф за монополизм рассмотрят 18 января. Апелляция будет рассматриваться коллегией судей под председательством Каролины Тарасенко.

Как известно, 22 января Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая.

12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября.

5 декабря Хозяйственный суд Киева удовлетворили иск Антимонопольного комитета Украины и решил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени (6,5 млрд долларов по текущему курсу НБУ).

Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.

Темы: ГазпромсудАнтимонопольный комитет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Газпром
"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ
Польская EuRoPol Gaz подала арбитраж против "Газпрома" на 1,4 миллиарда долларов
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: