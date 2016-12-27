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Лутковская сможет увидеть Сущенко и Панова в Москве

Вторник, 27 декабря 2016, 17:14

Омбудсмен Валерия Лутковская заявляет о договоренности с Россией на доступ к украинским политзаключенным Роману Сущенко и Евгению Панову, которых содержат в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Лутковской.

"В результате визита достигнута договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве", - сказано в сообщении.

Лутковская считает такую договоренность  одним из положительных достижений по результатам совместного визита с ее коллегой в оккупированный Крым.

"Поскольку уже установлено определенное доверие, мы можем продвигаться дальше. Имею в виду, что Татьяна Москалькова сможет приезжать навещать российских граждан, а мы в ответ надеемся осуществлять визиты к нашим гражданам, например в Москве", - отметила Валерия Лутковская.

Темы: политзаключенныеРосcия
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