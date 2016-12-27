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Расширенные санкции США против России вступили в силу

Вторник, 27 декабря 2016, 17:30

Расширенные санкции США против компаний из России и аннексированного Крыма 27 декабря официально обнародованы и вступают в силу.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на Востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – во временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями", - говорится в сообщении.

"27 декабря министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, превращая Крым в экономически токсичный регион и блокируя деятельность российской оборонки. Работаем вместе с американскими партнерами, для восстановления территориальной целостности Украины", - отметили в посольстве.

Среди компаний, в отношении которых будут введены санкции, есть семь дочерних компаний российского концерна "Алмаз-Антей", восемь дочерних компаний концерна "Радиоэлектронные технологии", компании "Крымские порты" и "Крымская железная дорога".

Европейская правда

Темы: СШАРосcиясанкции
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