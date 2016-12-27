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Боевики 29 раз обстреляли силы АТО - штаб

Вторник, 27 декабря 2016, 17:36

В течение дня пророссийские боевики на Донбассе совершили 29 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Указывается, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать Минские договоренности.

"На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов они обстреляли Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

"На Донецком направлении под огонь 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельске и Мироновский", - сообщает пресс-центр.

В то же время, по информации пресс-центра, на Луганском направлении с вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики совершили обстрелы Новоалександровки и Новозвановки.

Как известно, во вторник пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских бойцов ранены, 2 попало в плен.

Украинская правда

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Темы: АТОДонбасс
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