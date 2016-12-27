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Сотрудникам прокуратуры значительно повысят зарплату

Вторник, 27 декабря 2016, 18:34

В 2017 году заработная плата сотрудников органов прокуратуры будет повышена на 61%.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба ГПУ.

По его словам, средний размер прокурорской зарплаты поднимется с нынешних 8-11 тыс. грн до 15-18 тыс. в зависимости от выслуги лет.

Кроме того, заметил глава ведомства, запланировано повышение ежемесячной компенсации затрат на аренду жилья с 2,5 тыс. до 4 тыс. грн (тоже на 61 % по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

Генпрокурор подчеркнул, что такое повышение зарплаты стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента и Верховной Рады, "которые увидели, что прокуратура дает результат и действует эффективно".

Как сообщалось, еще весной, когда Луценко только назначили генпрокурором, он и президент Петр Порошенко отмечали, что смогут повысить зарплаты работникам прокуратуры только после улучшения результатов их работы и возвращения к ним доверия общества.

Темы: Генпрокуратура
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