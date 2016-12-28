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АТО: 44 атаки, из минометов и артиллерии обстреляно Широкино

Среда, 28 декабря 2016, 06:31

Несмотря на режим полного прекращения огня, оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино. Из 120-ти и 82-миллиметровых минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. Также по Широкиному огонь вел снайпер.

На Донецком направлении под огонь 120-ти и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Майскому, Луганскому, Зайцевому, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок.

На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

Всего в течение суток зафиксировано 44 обстрела.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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