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"Народный фронт" и "Самопомощь" не успели освоить 6 миллионов из госбюджета

Среда, 28 декабря 2016, 14:45

Партии "Народный фронт" и "Самопомощь" не использовали 5,8 млн грн государственного финансирования и должны вернуть эти средства.

Об этом в Фейсбук сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Партия "Народный фронт" должен вернуть на счета НАЗК 3,92 млн грн, а партия "Самопомощь" - 1,87 млн грн.

"Остальные политические партии, которые были профинансированы НАЗК за государственные средства согласно Закону Украины "О политических партии в Украине" – "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина" - потратили все", - отметила Корчак.

Партии должны подать НАЗК годовые отчеты об использовании государственных средств до 9 февраля 2017 года.

В 2016 году НАЗК распределило между партиями 391 млн грн. Больше всего 100,5 млн грн получил "Народный фронт". "Блок Петра Порошенко" – 99 млн грн, "Самопомич" – 49,8 млн грн, "Оппозиционный блок" – 42,8 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко – 31,8 млн грн, ВО "Батькивщина" – 25,8 млн грн.

В октябре 2015 года Верховная рада приняла закон о государственном финансировании политических партий. Право на государственное финансирование получили партии, которые на последних парламентских выборах набрали более 5% избирателей. В связи с этим партии обязаны ежегодно подавать в НАЗК финансовую отчетность.

"Украинская правда" в Threads

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