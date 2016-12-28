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В Госдуме РФ назвали карикатуру Charlie Hebdo экстремистской

Среда, 28 декабря 2016, 21:21
В Госдуме РФ назвали карикатуру Charlie Hebdo экстремистской

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что карикатура французского журнала Charlie Hebdo о крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 вне человеческой морали и закона.

Об этом она сказала журналистам, передает российское агентство РИА Новости.

"Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству", - заявила Яровая.

Как известно, французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".

На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было".

Самолет Минобороны Ту-154 25 декабря вылетел из аэропорта Адлера и исчез с радаров через 2 минуты после взлета.

На борту находились 92 человек, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели выступать в Алеппо.

В начале 2015 году в редакция журнала стала жертвой террористического нападения.

Некоторое время выражение "Я - Шарли" (Je suis Charlie) стал символом солидарности с жертвами терактов в Париже 7-9 января 2015 года. Тогда, напомним, 12 человек стали жертвами террористов.

Темы: РосcияСМИФранция
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