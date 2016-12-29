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Россия пригрозила США ответными мерами за новые санкции

Четверг, 29 декабря 2016, 00:51

Россия заявила, что если США расширят санкции против РФ за вмешательство российских хакеров в выборы, то "получат ответ".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Б.Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", - заявили в российском ведомстве.

Также в РФ заявили, что администрация Обамы "не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

В МИД РФ назвали дезинформацией сообщения о том, что российские хакеры вмешались в выборы в США.

"Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху", - заявили в МИД.

Накануне The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала, что администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Темы: Росcиясанкции
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