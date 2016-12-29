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Двое моряков с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину - МИД

Четверг, 29 декабря 2016, 01:23

Двое моряков с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину - МИД

Двое граждан Украины - члены экипажа судна, которое было арестовано в Ливии, вернулись домой 28 декабря.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике, 28 декабря обеспечено возвращение на родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте т.г. было арестовано в г. Мисурата (государство Ливия)", - отметили в МИД.

Напомним, в марте в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов арестовали судно Captain Khayyam с экипажем, в составе которого были пять граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана, передает ЗН. Вскоре после ареста ливийские власти из "соображений гуманности" отпустили члена экипажа – гражданку Украины, которая при содействии украинских дипломатов вернулась на родину.

Темы: МИД
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