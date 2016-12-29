Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сирии ликвидирован высокопоставленный командир ИГИЛ

Четверг, 29 декабря 2016, 01:57

В понедельник, 26 декабря, в Сирии в результате авиаудара коалции, возглавляемой США, был убит один из главных командиров террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает АР со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Минобороны США.

Абу Джандал Аль-Кувейти был одним из ключевых лидеров группировки в Ракке. Его убили возле плотины Табка на реке Евфрат. Другой информации нет.

Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Лондоне, ранее на этой неделе сообщала, что Аль-Кувейти был мишенью коалиции США. 27 декабря о его ликвидации заявили в ИГИЛ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: