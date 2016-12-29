В ОБСЕ заявили о мощной кибератаке на организацию

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пострадала от мощной кибератаки в начале ноября.

Об этом сообщила 28 декабря пресс-секретарь ОБСЕ Урсула Фрезе в интервью "Радио Свобода".

По словам Фрезе, ОБСЕ стало известно о серьезном инциденте относительно информационной безопасности, который нарушил конфиденциальность ее ІТ-сети. Но, отметила она, кибератака не нарушила работу организации.

"ОБСЕ могла работать, поскольку ее компьютерная сеть не была повреждена во время атаки", - отметила она.

Согласно информации Le Monde, западные спецслужбы считают, что российская хакерская группа APT28 ответственна за эту кибератаку. По информации французского издания, именно эта хакерская группа стоит за атаками на руководство Демократической партии во время президентской кампании в США.

Представитель ОБСЕ не смогла подтвердить эти обвинения.