Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ заявили о мощной кибератаке на организацию

Четверг, 29 декабря 2016, 02:28
В ОБСЕ заявили о мощной кибератаке на организацию

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пострадала от мощной кибератаки в начале ноября.

Об этом сообщила 28 декабря пресс-секретарь ОБСЕ Урсула Фрезе в интервью "Радио Свобода".

По словам Фрезе, ОБСЕ стало известно о серьезном инциденте относительно информационной безопасности, который нарушил конфиденциальность ее ІТ-сети. Но, отметила она, кибератака не нарушила работу организации.

"ОБСЕ могла работать, поскольку ее компьютерная сеть не была повреждена во время атаки", - отметила она.

Согласно информации Le Monde, западные спецслужбы считают, что российская хакерская группа APT28 ответственна за эту кибератаку. По информации французского издания, именно эта хакерская группа стоит за атаками на руководство Демократической партии во время президентской кампании в США.

Представитель ОБСЕ не смогла подтвердить эти обвинения.

Темы: ОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: