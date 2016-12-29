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Сутки в АТО: всего 50 обстрелов, было боевое столкновение

Четверг, 29 декабря 2016, 05:43

В зоне проведения АТО за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня,  одно из них - боевое столкновение.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82 миллиметровых - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП террористы обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Темы: АТОДонбасс
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