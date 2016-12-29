До 2020 года армия перейдет на контракт – Минобороны

До 2020 года Министерство обороны Украины планирует перейти на контрактную службу.

Об этом во время брифинга в среду заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны и ВСУ генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, сообщает "Укринформ".

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100-процентную армию по контракту" - сказал он.

Он рассказал, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысячи офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - сообщил Кропивченко.

Он уточнил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тысяч - по нормам мирного времени.