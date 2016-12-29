Новый Генсек ООН хочет как можно быстрее попросить объяснений от Трампа

Новый, девятый, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после восстановления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.

Ґутерриш, который сменит нынешнего главу ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет, "наладить конструктивный диалог" с Трампом как можно скорее, передает Радио Свобода.

"Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в его действиях", - сказал Ґутерриш.

Трамп 28 декабря заявил, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время о каких изменениях идет речь Трамп не уточнил.

"ООН такой огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы", - сказал Трамп.

Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

Трамп неоднократно заявлял, что на ООН после его вступления в должность ожидают реформы.