С начала суток боевики нарушили "тишину" 25 раз

По состоянию на 17 часов четверга в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Там заявили, что на Мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. Кроме того, по позициям сил АТО в районе Гнутово огонь вел снайпер.

"На Донецком направлении с тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. На Луганском направлении из минометов и гранатометов противник вел огонь по Малиновому и Балке Крутенькой", – добавили в пресс-центре.

Как известно, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Украинская правда