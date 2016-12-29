Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдаванин пытался подкупить военного прокурора – Луценко

Четверг, 29 декабря 2016, 17:04

Молдавский бизнесмен Сергей Нерух пытался дать 75 тысяч долларов взятки военному прокурору Якубовскому за снятие ареста с его судна Sky Moon, которое торговало с Крымом.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Нерух является учредителем компании NTA Invest Group S. R. O. Он пытался добиться снятия ареста с судна, а также груза – 3000 тонн производства соды Крымского содового завода "в личных интересах и интересах иностранных предприятий".

"Сегодня в 10 часов утра в одном из киевских кафе Нерух С.О. передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме 75 тысяч долларов за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ", – добавил генпрокурор.

По данным сайта MarineTraffic, указанное судно сейчас находится в порту Рени.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткаЛуценкоГенпрокуратураКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: