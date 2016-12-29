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За 2 месяца Украина подверглась 6500 кибератакам, есть след России – Порошенко

Четверг, 29 декабря 2016, 17:28

Президент Петр Порошенко утверждает, что на протяжении последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса было осуществлено около 6500 спланированных кибератак.

Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в четверг, который рассматривает основные принципы информационной безопасности, сообщает пресс-служба президента.

"Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря были выведены из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно осуществляется около 150 тысяч электронных транзакций за сутки", – добавили в пресс-службе.

Порошенко отметил, что эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".

В свою очередь пресс-служба Министерства информационной политики сообщает, что СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности.

"В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере в частности является: создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных Силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего – приграничных и временно оккупированных территорий и тому подобное", – сказано в сообщении.

Порошенко добавил, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, "которая развязала кибервойну против нашего государства".

"Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности – с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, а глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, Шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну", – говорится в сообщении.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что в конце 2015 – начале 2016 года были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".

Также он напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершения диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны – Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой – Помары – Ужгород" в Полтавской области.

Кроме того, согласно сообщению, имели место целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", – сказал Порошенко.

Украинская правда

Темы: хакерыПорошенко
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