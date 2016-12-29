Дела о госизмене 11 экс-депутатов Крыма направили в суд

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Речь идет о Сергее Цекове, Светлане Савченко, Константине Бахареве, Эдипе Гафарове, Анатолии Заиченко, Ремзи Ильясове, Григории Иоффе, Владимире Клычникове, Виталии Нахлупином, Ефиме Фиксе, Сергее Шувайникове.

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", – сказано в сообщении.

Этим обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

По словам прокурора Крыма Гюндуза Мамедова, "это только начало".

"Наша цель – реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, который мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства. В настоящее время нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым", – сказал он.

Украинская правда