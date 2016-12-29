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Посольство России в Сирии снова обстреляли

Четверг, 29 декабря 2016, 19:15

Во второй половине дня 29 декабря на территорию посольства России в Дамаске попала мина.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

По данным ведомства, мина была "выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска".

"Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет", – додали в МИДе.

В ведомстве назвали это попыткой "экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий" на территории Сирии.

Как известно, в среду посольство России в Сирии обстреливали дважды.

Украинская правда

Темы: СирияРосcия
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