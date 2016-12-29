Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийца женщины и ребенка готовил теракт в Одессе – полиция

Четверг, 29 декабря 2016, 21:28

Национальная полиция не допустила прорыва в Одессу грузовика, за рулем которого находился преступник, совершивший убийство женщины и ребенка в поселке Овидиополь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, 31-летний житель Овидиополя подозревается в убийстве 42-летней женщины и ее 2-летнего ребенка. Обгоревшие обезглавленные тела обоих были найдены в сожженном доме.

Полиция утверждает, что преступник покинул место убийства на белом грузовике MAN с номерами ВН 66-91ЕН.

 
Фото: полиция

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился", – сказано в сообщении.

"Чтобы не допустить кровопролития, полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика злоумышленник выехал в поле ... на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю", – добавили в полиции.

Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Нацгвардии. Розыскные мероприятия продолжаются.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
криминал
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: