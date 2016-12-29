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У Путина считают новые санкции США незаконными

Четверг, 29 декабря 2016, 21:54

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что новые санкции США являются необоснованными и незаконными.

Об этом он заявил журналистам, сообщают "РИА Новости".

"Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и подобные санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права", – сказал он.

Песков заявил, что сожалеет о таком решении США.

"Мы сожалеем в связи с тем, что подобное решение было принято администрацией США и президентом Обамой лично. В настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Пытаемся понять детали", – сказал он.

По его словам, администрация США преследует цель окончательно испортить отношения с Россией.

"С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне, являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики. Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США", – сказал Песков.

Как известно, в четверг США объявили о новых санкциях против России в связи с хакерскими атаками на американские ведомства.

В связи с этим Вашингтон также решил выслать 35 российских дипломатов. У них есть 72 часа чтобы покинуть страну.

Темы: санкцииРосcияСША
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