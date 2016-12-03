Львовский чиновник-взяточник вышел на свободу под залог в 2 миллиона
Суббота, 3 декабря 2016, 14:55
Начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец освободился из-под стражи под залог в сумме 2 миллиона гривен.
Об этом сообщили в областном управлении СБУ.
"2 декабря Голец внес залог в 2 млн грн и вышел из СИЗО", - сообщила пресс-секретарь облуправления СБУ Мирослава Клячкивская.
Как известно, 19 ноября Шевченковский райсуд Львова избрал Юрию Гольцу, которого поймали на взятке, меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
Голец подозревается в получении взятки в сумме 80 тыс. грн. Меченые деньги дал предприниматель, которому предварительно со стороны управления горсовета при условии "отката" было обещан подряд на капремонт двух зданий.