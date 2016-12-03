"Власти" Крыма: арест Украины на "скифское золото" ничего не значит

Арест, наложенный Украиной на коллекцию золота скифов, "принадлежащую крымским музеям", ничего не значит.

Об этом заявил РИА Новости "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов.

"Они могут принимать сколько угодно провокационных решений, для юридической стороны это большого значения не имеет", — сказал он.

По его словам, судьбу скифского золота решит голландский суд.

"Там абсолютно ясная и с международно-правовой точки зрения четкая и понятная ситуация. Я лично видел все договоры, которые заключены между крымскими музеями и голландским музеем. Все экспонаты и замечательные находки являются крымскими артефактами. На основе международного музейного права однозначно все музейные экспонаты должны быть возращены крымским музеям, то есть тем, у кого они были взяты во временное пользование для проведения выставки", — сказал Мурадов.

"Вице-премьер" подчеркнул, что если при вынесении вердикта по музейной коллекции будут отброшены "политическая шелуха и козни", то артефакты вернутся в Крым уже в следующем году.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", а также направил документы в Интерпол для их розыска.

Окружной суд Амстердама обещает вынести решение относительно возвращения Украине так называемого "скифского золота" 14 декабря.

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев, известных как "скифское золото", возник после аннексии Крыма Россией. В это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме.

После завершения выставки, нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, который был определен их хранителем соответствующим решением Министерства культуры, мотивируя отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

Согласно законам Украины, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение только на основании заключенных контрактов.

Контракт, который давал право на временное хранение коллекции Музеем Аллард Пирсон завершился 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.