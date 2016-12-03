Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Власти" Крыма: арест Украины на "скифское золото" ничего не значит

Суббота, 3 декабря 2016, 17:58

Арест, наложенный Украиной на коллекцию золота скифов, "принадлежащую крымским музеям", ничего не значит.

Об этом заявил РИА Новости "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов.

"Они могут принимать сколько угодно провокационных решений, для юридической стороны это большого значения не имеет", — сказал он.

По его словам, судьбу скифского золота решит голландский суд.

"Там абсолютно ясная и с международно-правовой точки зрения четкая и понятная ситуация. Я лично видел все договоры, которые заключены между крымскими музеями и голландским музеем. Все экспонаты и замечательные находки являются крымскими артефактами. На основе международного музейного права однозначно все музейные экспонаты должны быть возращены крымским музеям, то есть тем, у кого они были взяты во временное пользование для проведения выставки", — сказал Мурадов.

"Вице-премьер" подчеркнул, что если при вынесении вердикта по музейной коллекции будут отброшены "политическая шелуха и козни", то артефакты вернутся в Крым уже в следующем году.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", а также направил документы в Интерпол для их розыска.

Окружной суд Амстердама обещает вынести решение относительно возвращения Украине так называемого "скифского золота" 14 декабря.

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев, известных как "скифское золото", возник после аннексии Крыма Россией. В это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме.

После завершения выставки, нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, который был определен их хранителем соответствующим решением Министерства культуры, мотивируя отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

Согласно законам Украины, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение только на основании заключенных контрактов.

Контракт, который давал право на временное хранение коллекции Музеем Аллард Пирсон завершился 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: